Armi e fuochi pirotecnici pericolosi, sequestri e denunce ad Ariano Irpino

Sequestro di fuochi pirotecnici non consentiti e di armi ad Ariano Irpino. I provvedimenti sono scattati nell’ambito dell’attività di controllo decisa dal questore di Avellino, Nicolino Pepe. In azione gli agenti del commissariato di Ariano Irpino, i colleghi della Sezione Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli. In occasione della manifestazione serale “Sunny Sunday”, di scena in località Camporeale, è stato denunciato un trentacinquenne del posto, in quanto ritenuto responsabile del reato di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.

Nello specifico, sono stati sottoposti a sequestro 6 batterie di fuochi pirotecnici.

Non solo. La polizia ha poi sequestrato 2 pistole insieme a 33 cartucce calibro 9x21, 24 cartucce a salve, 6 cartucce calibro 6,35, a carico di un trentasettenne di Ariano Irpino, in quanto ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, porto abusivo di armi da sparo e omessa custodia di armi da sparo. Gli agenti hanno proceduto inoltre al sequestro di 2 fucili da caccia e 8 cartucce calibro 12 a carico un sessantatreenne di Ariano Irpino, in quanto ritenuto responsabile del reato di omessa custodia di armi.