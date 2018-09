Sabato 22 Settembre 2018, 20:07

Arrestato Gerardo Galluccio, il 54enne di Avellino che aveva colpito a martellate l'ex convivente. Sono stati i carabinieri a eseguire la misura cautelare. Martedì scorso, in pieno centro cittadino, l'uomo aveva aggredito la donna, una polacca 37enne da anni residente in Irpinia. L'ex calciatore dell'Avellino, Raffaele Biancolino, aveva evitato il peggio, bloccando Galluccio, che poi s'era dato alla fuga. Tre ore più tardi il fermo da parte della polizia. Il 54enne era riuscito a evitare l'arresto dopo ore di interrogatorio.Oggi il provvedimento restrittivo. La vittima è ancora ricoverata in ospedale con una prognosi di venti giorni.