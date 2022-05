Asilo, sì al bando dopo un triennio buio: si punta all'attivazione di sessanta posti

Avellino è pronta ad uscire dall'indecoroso status di capoluogo senza un asilo nido comunale. Piazza del Popolo ha finalmente pubblicato il bando, atteso da 3 anni, per l'affidamento dei locali di via Morelli e Silvati, primo piano, che saranno concessi in comodato d'uso al privato per 9 anno. Così aveva deciso, nel 2019, il commissario straordinario Giuseppe Priolo, esternalizzando un servizio che prima il Comune gestiva in house, e che oggi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati