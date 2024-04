«Sono abbastanza serena e sto abbastanza bene». Sono le prime parole che Tonia Romano pronuncia in un video messaggio postato sui social. In pigiama dall'ospedale in Honduras prova a rassicurare i fan dopo il ritiro improvviso da "L'Isola dei Famosi".

«Eccomi, volevo salutarvi e ringraziare tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me e mostrarmi» esordisce così per poi promettere «vi aggiornerò nei prossimi giorni appena rientrerò in Italia».

Conclude il video messaggio con un ringraziamento «volevo ringraziarvi per i tanti pensieri avuti nei miei confronti».

Tonia si trova in un ospedale in Honduras ed è in attesa di un trasferimento medico per ritornare in patria. Non un volo di linea comune. «Dovrò curarmi in Italia ancora» aveva anticipato ieri via WhatsApp. Un incubo che sta vivendo la concorrente sbarcata sull'isola di Cayo Cochinos due giorni prima dell'inizio della trasmissione insieme ad altri quattro naufraghi non vip. Lei è stata l'unica tra i diciotto partecipanti a non prendere parte alla puntata del reality di lunedì scorso. Un ritiro che ha assunto i contorni di un giallo sullo stato di salute perché non è ancora chiaro cosa realmente sia successo alla concorrente e perché ora si trova in ospedale. Un mistero che si infittisce giorno dopo giorno in attesa del suo rientro in Italia. Tonia sull'Isola ci è rimasta 48 ore insieme agli altri quattro naufraghi prima di stare male in salute.

«Non è proprio una passeggiata» ha poi chiarito ma da ex soldato e vigile del fuoco Tonia certamente non si lascerà abbattere da nulla. Nelle foto dell'archivio dell'Isola dei famosi, tuttavia, è possibile vederla comunque in azione sulla spiaggia assieme agli altri naufraghi. Ci sono scatti in cui è in compagnia del poeta Pietro e con la contessa Alvina Verecondi Scortecci. C'è una foto rivelatrice, come dice la stampa specializzata, di un suo probabile malessere. Ed è quella in cui si abbraccia Khady Gueye. Le due donne prima si vedono mentre d abbracciano, poi c'è come un saluto e una si allontana dall'altra.

A questo punto sono nate le illazioni, o comunque le ipotesi di un infortunio, di un crollo psicofisico, o comunque di qualcosa che ha impedito alla donna di Atripalda di continuare il suo soggiorno. perchè si è allontanata dal set? Perchè Luxuria alla prima puntata ha affermato che non avrebbe partecipato? Eppure ci sono le foto dell'archivio ufficiale della trasmissione che dicono tutt'altro e gli specialisti del gossip o dei reality non hanno perso tempo a dire che il caso esiste e va spiegato. Tonia Romano lascia l'Isola dei Famosi, videochiama la madre, scambia whatsapp con il Mattino dicendo di stare bene e annunciando che dovrà tornate in Italia per curarsi.

Tonia Romano nel 2005 ha preso parte anche alla trasmissione "Uomini e Donne", trasmissione che lasciò appena avuto la conferma del superamento del concorso per l'esercito. Nel 2019 partecipa alle riprese del film "Bronx 80146" svolgendo il ruolo di protagonista. Ha partecipato e vinto diverse selezioni di Miss Italia Mamma riuscendo ad indossare la fascia di Miss Italia Mamma Eleganza 2017. A 18 anni si è arruolata nell'esercito e successivamente è diventata vigile del fuoco. Nel tempo diventa caporal maggiore e sempre nell'esercito conosce il suo ex marito. Ad una settimana dal matrimonio si congeda dall'esercito per amore e si sposa. Dopo la separazione con le difficoltà economiche Tonia riesce a trovare un altro lavoro, assunta nel più grande cantiere italo-austriaco del Brennero con la mansione di ispettore capo antincendio.