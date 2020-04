È avvolta nel mistero la morte di un uomo ad Atripalda. Un 55enne è stato trovato cadavere in una pozza di sangue, all'interno della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Atripalda e i colleghi di Avellino, oltre al personale della Sezione Investigazioni Scientifiche dell'Arma. Indagini in corso per fare piena luce sull’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi investigativa. Raccolti diversi elementi sul luogo da parte dei militari per cercare di ricostruire i fatti. Choc nella cittadina alle porte di Avellino. © RIPRODUZIONE RISERVATA