Montoro: auto a fuoco nella notte, le fiamme danneggiano un edificio

Vettura in fiamme nella notte, il fuoco raggiunge anche un edificio. Si sono vissuti momenti di forte apprensione a Montoro fino a quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino non hanno domato il rogo. A bruciare una vettura in sosta che in poco tempo è stata completamente avvolta. Danni anche alla facciata dell'edificio. Il provvidenziale intervento dei caschi rossi ha scongiurato ulteriori conseguenze. Sul posto i Carabinieri di Solofra che hanno effettuato i rilievi di propria competenza. Si segue la pista del raid doloso. Indagini in corso per cercare di fare piena luce sull’accaduto.