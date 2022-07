Auto sbanda, travolge palo e resta in bilico: in ospedale 56enne

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Pietrastornina, in località Due Vie, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. La macchina è uscita fuori strada e ha abbattuto un palo della pubblica illuminazione. Poi ha terminato la sua corsa in bilico su un dirupo. L'uomo alla guida, un 56enne di Roccarainola, è rimasto ferito. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.