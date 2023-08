Avellino perde la foto copertina che negli anni ha suscitato quel sentimento di appartenenza e di affezione al verde, ai platani e al centro città.

I giganti, che unendo le rispettive chiome andavano a formare quel grande cuore verde tra Corso Vittorio Emanuele e viale Italia, non ci sono più, finiti sotto la scure delle motoseghe degli operai di Palazzo di Città.

Un'immagine che ormai era diventata uno dei simboli della città, quasi alla stregua della Torre dell'Orologio e dei colori biancoverdi della squadra di calcio. Soprattutto all'imbrunire, con gli ultimi platani superstiti che facevano da quinte perimetrali e con le luci della pubblica illuminazione a suggestionare l'atmosfera, si formava quel gioco di inquadrature che gli smart-phone degli avellinesi, o di chi si trovava a passeggio tra le vie del centro, tanto amavano immortalare e postare sui propri social network.

L'albero va giù e il suo gemello non riproduce che un solo «ventricolo».

Purtroppo non poteva essere altrimenti, fanno sapere dall'ente di Piazza del Popolo.

I platani in questione erano infatti affetti da cancro colorato, la malattia causata dal fungo Ceratocystis platani. Inevitabili, dunque, gli abbattimenti dopo l'ispezione dell'ufficio fitosanitario della Regione Campania, le cui risultanze hanno fatto scattare l'obbligo secondo legge d'intervento a seguito della segnalazione agli uffici di Palazzo di Città. I tagli, tuttavia, non si limiteranno ai soli giganti verdi adiacenti la Scuola Secondaria di I Grado Solimena, la cui facciata già ieri pomeriggio ha perso gran parte dell'ombreggiatura. Oltre alle chiome che andavano a formare l'atrio destro del Cuore di Platani, saranno tagliate in tutto ben tredici piante di platano lungo viale Italia.

Le operazioni di abbattimento sono cominciate ieri mattina e si concluderanno entro Ferragosto. «I tagli si sono resi necessari per salvaguardare le piante superstiti del cancro colorato rimaste lungo il viale alberato cittadino» afferma l'assessore all'Ambiente del Comune di Avellino Giuseppe Negrone, che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo per assistere alle operazioni di abbattimento. L'esponente di Giunta ha tenuto a precisare che non vi era alternativa ai tagli e che in ogni caso, dal suo insediamento, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Festa ha già provveduto a piantumare ben trecento piante in città. Tra queste decine di platani.