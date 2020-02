Botte e maltrattamenti ai genitori, misura detentiva in una casa lavoro per un 49enne di Avellino. Gli agenti della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Avellino hanno sottoposto al provvedimento di sicurezza, per la durata di due anni, un pregiudicato con a carico precedenti connessi allo spaccio di stupefacenti e violenza sessuale in danno di una donna in stato di infermità, in quanto ritenuto elemento socialmente pericoloso ed adito a condotta abitualmente delinquenziale. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Avellino e posto in esecuzione dalla Procura della Repubblica è scaturito a seguito dei comportanti del 49enne. L'uomo si è reso protagonista di una serie di comportamenti violenti ed aggressivi posti in essere nei confronti dei propri genitori, sfociati, in alcune circostanze, in minacce anche gravi, ingiurie, diffamazioni e danneggiamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA