Alessandro Calabrese Uffici comunali al Victor Hugo, ieri mattina accesso negato al cantiere per la Commissione Bilancio da parte dell'amministrazione Festa che non predispone un percorso di sicurezza e blocca così il sopralluogo all'organismo consiliare, impedendo l'espletamento dei suoi poteri ispettivi e di controllo.

Intanto, però, già dall'esterno il giudizio del presidente Nicola Giordano è molto negativo. «Accesso a ostacoli, mancanza di parcheggi e una serie di barriere architettoniche insormontabili». Tranchant anche il commento del capogruppo di "SiPuò" Amalio Santoro: «Registriamo una serie di disservizi, rispetto ai quali ci "consoliamo" con un'estate che si preannuncia alcolica mentre la città vera continua a soffrire».

Questo il contesto in cui i due membri della Commissione e il riferimento della Rsu dei dipendenti comunali in quota Cisal, Paolo Sarno, hanno fatto le loro considerazioni, davanti alle reti metalliche chiuse attorno al Palazzo della Cultura di Avellino.

«Avevamo chiesto di approntare un percorso in sicurezza per poter svolgere un sopralluogo al cantiere spiega Giordano - e verificare lo stato di attuazione dell'intervento di riqualificazione funzionale.

Ma il dirigente Filomena Smiraglia si è resa irreperibile e il direttore dei lavori, Anna Freda, ha detto che non era possibile. Volevamo solo vedere se i locali erano idonei a trasferire parte dei servizi del Comune, probabilmente l'Ufficio Tecnico, ma abbiamo potuto constatare solo che il cantiere doveva essere concluso nell'ottobre del 2022.

Se i trasferimenti devono avvenire per settembre, credo che siamo messi male.

Inoltre, questo luogo, certamente bello, si trova in un'area poco accessibile della città, tra Ztl, scale ripide e saliscendi: una serie di barriere architettoniche che rendono la struttura non idonea ad ospitare servizi pubblici».

Il Victor Hugo fa parte degli edifici interessati ad una serie di spostamenti di uffici e servizi comunali per far partire i 3 corsi di laurea dell'Università di Salerno a Palazzo di Città.

Gli altri sono il convento di San Generoso, già sede dei Vigili Urbani, che ospiterà l'Anagrafe e Palazzo De Peruta, dove andranno sindaco, giunta, Consiglio e vertici dirigenziali.

«Questo risiko dei trasferimenti continua si complica. Nei prossimi giorni completeremo le visite, considerando che i locali di via Mancini sono ancora nella disponibilità del Giudice di Pace.

Una follia dislocare i servizi in tutta la città mentre l'attuale Municipio fu costruito proprio per accopparli e renderli più efficienti.

E c'è di più: Palazzo di Città è stato concesso in comodato d'uso gratuito all'Unisa e può essere sublocato, condizione che non sta in piedi rispetto ad un Comune in pre-dissesto. Da qui il nostro esposto alla Corte dei Conti».

Per Santoro «il gioco dei 4 cantoni rischia di far pagare un prezzo pesante alla città e ai dipendenti comunali mai coinvolti in queste scelte forzate.

Siamo di fronte a ritardi clamorosi, senza dimenticare che oggi ciò che attrae è la città come tale e il suo territorio.

Avellino non offre nessun servizio ma rispetto ai problemi reali ci consoliamo con questa "estate alcolica". Intanto, si allunga la lista delle occasioni mancate e la dogana diventa emblema della sciatteria amministrativa di questa giunta e di questo sindaco che sull'evento ben pagato effettuano spese significative, ignorando i problemi concreti di giovani e anziani».

A concludere il sindacalista che lancia un appello all'amministrazione a tornare sui propri passi. «Mi metto nei panni delle persone fragili che dovranno venire in questi uffici - dice Sarno - impossibili da raggiungere in auto e che presentano una serie di barriere architettoniche visibili, pendenze e gradini, che sono un ostacolo all'accesso per disabili e anziani».