Avellino, 50enne colto da malore in montagna salvato dai carabinieri

I Carabinieri della stazione forestale di Cervinara sono intervenuti per soccorrere un 50enne della provincia di Caserta colto da malore mentre, con un gruppo di amici, stava effettuando un'escursione in montagna. I militari, dopo continui contatti telefonici, sono riusciti a rintracciare l'uomo in località Acqua delle vene, a mille metri sul livello del mare, al confine tra i comuni di Pannarano, San Martino Valle Caudina e Roccabascerana.

APPROFONDIMENTI IL CEMENTO SELVAGGIO Troppo vicino al fiume, sequestratopalazzo in costruzione tutto... LA LOTTA AL COVID Avellino, vaccino vien di notte l'Asl schiera il camper nelle... LA GIUSTIZIA Campania, uccisero il padre di lei:a giudizio immediato i...

L'uomo ha riferito di aver accusato forti dolori alle gambe, oltre ad affanno e carenza di ossigeno e che, dopo essersi fermato per una decina di minuti e aver assunto un medicinale per alleviare i dolori, di essersi sentito meglio, rifiutando l'intervento di personale sanitario. Accertato lo stato di salute, i Carabinieri hanno accompagnato a valle il 50enne che, insieme agli altri partecipanti all'escursione, ha quindi fatto rientro a casa.