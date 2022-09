Avellino, compra bibite con 100 euro falsi, poi ritorna nel negorio: preso 19enne

Rifila banconote false a un negozio di Avellino, 19enne rintracciato e denunciato dai carabinieri. Il ragazzo si è presentato come un cliente qualunque e ha pagato con una banconota da 100 euro l’acquisto di due bibite ed incassato il resto.

Dopo qualche ora si è ripresentato nello stesso esercizio pubblico, esibendo una seconda banconota da 100 euro per un ulteriore acquisto. Protagonista della vicenda un 19enne di Mercogliano, raggiunto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino. Le banconote in questione, risultate abilmente contraffatte, sono state sottoposte a sequestro e il 19enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Saranno ora svolte indagini finalizzate sia all’individuazione dei canali attraverso i quali le banconote sono state immesse in circolazione, sia all’identificazione di ulteriori responsabili.