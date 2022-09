Avellino, picchiato autista del bus Air: trasportato in ospedale

Aggressione ai danni di un autista dei bus della linea urbana di Avellino. È accaduto in serata in via Brigata. Il dipendente dell'Air è stato colpito in pieno volto da un pugno sferrato con violenza da un immigrato, che poi è fuggito via a bordo di un monopattino. L'autista è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso e gli accertamenti necessari. Ha riportato ferite al volto e una lesione profonda al labbro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della Polizia che hanno raccolto la versione del dipendente Air. Da una prima ricostruzione, pare che l'autista abbia invitato con garbo l'aggressore a indossare la mascherina. L'immigrato, insieme ad altri connazionali, stava mangiando - cosa vietata - sul bus. Peraltro, aveva gettato a terra cartacce e altri rifiuti. Alla richiesta dell'autista, l'uomo lo ha colpito, fuggendo via con un monopattino che aveva caricato sul pullman.