Sabato 27 Ottobre 2018, 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tenta di rubare un'auto ma viene sorpreso e arrestato dai carabinieri dopo una colluttazione. Condotto in caserma viene trovato in possesso di droga. In manette è finito un 28enne di Ariano Irpino, che durante la scorsa notte stava cercando di portare via una Mitsubishi. Il proprietario, notato il malfattore salire a bordo del veicolo, è immediatamente intervenuto insieme ad altri tre giovani che sono riusciti sia ad evitare il furto sia a bloccare il soggetto. Dopo una breve colluttazione, è stato portato presso la locale caserma dei carabinieri. La successiva perquisizione ha permesso di scoprire che era in possesso di sette dosi di cocaina e tredici di eroina.