Un pedone investito e un incidente tra due auto causato da un ubriaco. È il bilancio di quanto accaduto la scorsa notte, nel giro di poco tempo e a poche centinaia di metri di distanza nella zona della movida avellinese. Il primo si è verificato a Tuoro Cappuccini. Un ragazzo è stato travolto da un'auto mentre stava attraversando la strada. Il conducente del veicolo si è subito fermato. Attimi di paura tra i tanti giovani che in quel momento affollavano la zona. Sono stati subito allertati i soccorsi. Nel giro di una manciata di minuti sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia municipale. Il ferito è stato trasportato all'ospedale "Moscati" di Avellino.

Poco dopo si è verificato un incidente stradale. Due auto si sono scontrate nei pressi di Rione Parco. Sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti già in giro di perlustrazione per le vie della città. Gli uomini del vicequestore Elio Iannuzzi hanno eseguito le verifiche opportune per determinare le cause del sinistro. I due conducenti sono stati sottoposti ai test dell'alcol e della droga. Uno è risultato positivo all'alcol. Per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

