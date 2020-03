Ruba un’auto parcheggiata in una stazione di servizio del capoluogo irpino, ma poco dopo viene rintracciato e fermato dai carabinieri della Compagnia di Avellino. Le immediate ricerche dei militari hanno consentito di rintracciare e bloccare il veicolo nei pressi di Manocalzati. Alla guida dell’auto un 28enne originario del Marocco e residente a Lioni. Il giovane straniero non ha opposto resistenza al controllo: condotto in caserma, dopo gli accertamenti di rito a suo carico è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. © RIPRODUZIONE RISERVATA