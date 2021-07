Moscati, ad Avellino fino a 7 mesi e mezzo per un'ecografia testa-collo

Tempi biblici per gli esami e le visite specialistiche. Fino a 7 mesi e mezzo per fare un'ecografia e 2 mesi e mezzo per un consulto dall'urologo. E come se non bastasse quasi la metà degli ambulatori resta chiusa.



L'Azienda ospedaliera Moscati, superata (si spera per sempre) la fase emergenziale dovuta alla pandemia, stenta dunque a ripartire. L'allentamento delle restrizioni anticovid non ha sortito, almeno fino a questo momento, tutti gli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati