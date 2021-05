Trovato agonizzante in un vicolo: c'è un indagato per omicidio, tracce di sangue sugli scarponi

C'è un indagato per la morte di Giovanni Pelosi, il 48enne trovato agonizzante in un vicoletto della frazione Ferrari di Serino la notte tra domenica e lunedì. Ora si procede per omicidio.

È stato raggiunto da un avviso di garanzia un 62enne del posto, Ottavio Pelosi, che è difeso dall'avvocato Michela Pelosi. Sarebbe lui l'ultima persona ad aver incontrato il 48enne prima di essere soccorso. La vittima è stata dunque aggredita, come già...

