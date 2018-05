Avellino, studente colpisce al viso il professore che lo rimprovera

Mercoledì 9 Maggio 2018, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 16:55

Colpo in faccia al professore che lo rimprovera. L'episodio si è verificato questa mattina nel cortile dell'Itis Guido Dorso di Avellino.A scatenare l'ira dell'allievo di 17 anni un rimprovero dell'insegnante, che lo aveva ripreso mentre a bordo dello scooter scorrazzava nel piazzale della scuola.Diverse persone hanno assistito alla scena. Il ragazzo si è avvicinato al docente e lo ha colpito. La vittima è finita a terra. Dirigenza e docenti sono pronti ad adottare severi provvedimenti disciplinari. Il professore, che attualmente si trova ancora presso gli uffici della questura per fornire testimonianza sull'accaduto, non ha ancora presentato denuncia.