Avellino, truffatore in centro sfila mille euro a un'anziana

Mille euro per aiutare il nipote in difficoltà. Anziana truffata in pieno centro ad Avellino. Il sistema dei malfattori è ormai collaudato. La donna è stata contattata da qualcuno che si è spacciato per il nipote, chiedendo di consegnare mille euro a una persona che sarebbe passata per casa a suo nome. Una richiesta dovuta a un presunto problema.

A questo punto, l'anziana ha prelevato il contante e lo ha consegnato al truffatore quando questi si è presentato a casa. Solo più tardi la donna, insieme ai suoi familiari, ha capito di essere finita in un tranello. Di qui la richiesta di intervento alla polizia. Sul posto gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino che hanno avviato le indagini.