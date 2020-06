Avvistata in Irpinia, nella Valle Caudina, la pantera da giorni segnalata nella vicina provincia di Benevento. È stata una donna a lanciare l’allarme, dopo che l’animale è passato molto vicino alla sua vettura nei pressi dell’asse attrezzato. La pantera è stata vista in una zona rurale di Roccabascerana non lontano dai territori dei comuni di San Martino Valle Caudina e Pannarano. La segnalazione è pervenuta al comando della polizia municipale. Ricevuta la notizia, sono immediatamente scattate le ricerche e gli accertamenti finalizzati anche a verificare l’attendibilità delle segnalazioni.

