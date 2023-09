Panizza al meeting di Biogem, «Abbiamo bisogno di città razionali»

«Auspico la formazione di una città razionale, in cui il rapporto tra residenti e servizi sia equilibrato. Una città nella quale i sindaci devono impegnarsi per valorizzare soprattutto i luoghi di aggregazione sociale e di valorizzazione del verde pubblico. Sono spaventato dalla proiezione che viene fatta da studiosi secondo cui nel 2070 la popolazione vivrà per il 70% nelle città e la restante parte nelle zone rurali. Significa che non sarà possibile mantenere in vita servizi efficienti non solo in città, ma neanche nelle campagne, con conseguenze facilmente immaginabili in tema di collegamenti, di tutela dell’ambiente, di salvaguardia delle sorgenti e dei corsi d’acqua».



A lanciare l’allarme Mario Panizza, ex rettore dell’Università Roma Tre, che al meeting Le due culture di Biogem di Ariano Irpino, parlando di Città da cuore verde, ha provato a spiegare come, anche a seguito del Covid si stiano perdendo i connotati relativi agli spazi di aggregazione. E come le città che si espandono senza regole siano destinate a diventare conurbazioni senza vita sociale. Non meno interessante, inoltre, la relazione del professore Paolo Caputo, direttore dell’Orto Botanico di Napoli, che ha rilanciato il ruolo dell’istituzione da lui guidata.