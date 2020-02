Fumogeni vietati scoperti prima della partita. I carabinieri della Stazione di Baiano, impegnati al campo sportivo “Santa Filomena” di Mugnano del Cardinale in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato dilettantistico di promozione al “Girone C” tra le compagini USD Carotenuto e Baiano, durante le operazioni di bonifica hanno rinvenuto undici fumogeni inesplosi che, in vista dell’inizio della partita, erano già stati posizionati sui gradoni inferiori della tribuna. I carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro dei fumogeni, informando la Procura della Repubblica di Avellino del reato commesso da parte di ignoti. Indagini in corso per risalire ai responsabili. © RIPRODUZIONE RISERVATA