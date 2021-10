Bomba carta esplosa a Montoro nel cortile di un'abitazione privata

Nel corso della scorsa serata, una bomba carta è esplosa a Montoro, nel cortile dell’abitazione di un libero professionista. Ignoti gli esecutori. L’atto non ha causato feriti, ma solo danni ai vetri di due finestre di un immobile attiguo.

Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della compagnia di Solofra che indagano sull’episodio, e che hanno effettuato un accurato sopralluogo alla ricerca di elementi utili per le investigazioni. Nella mattinata odierna è stata inoltre sentita la vittima, che non ha saputo fornire indicazioni sull’autore del gesto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.