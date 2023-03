Bonus edilizi, sequestro da 1,7 miliardi ad Avellino

Una truffa mostre da 1,7 miliardi di euro nel settore dei bonus edilizi è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Avellino. Sequestri sono in corso a decine di operatori economici che in Campania, soprattuto in provincia di Avellino e Napoli, ma anche nel resto d'Italia, hanno costituito un'associazione a delinquere per effettuare truffe sui bonus edilizi.

L'operazione è svolta su delega della Procura della Repubblica di Avellino che ha coordinata l'inchiesta.

La costituzione di società cartiere, che producevano documenti senza realizzare opere edilizie, senza aprire cantieri e assumere operai, è stata scoperta dalla Guarda di Finanza di Avellino diretta dal colonnello Salvatore Minale, con la collaborazione del nucleo di polizia economico finanziaria delle fiamme gialle di Napoli. Dalle prime ore di stamane si stanno effettuando sequestri per equivalente in Campania e nel resto d'Italia.