Casa in fiamme, famiglia costretta all'evacuazione. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti a Sperone, in via Dell'Unità, per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione del posto. La squadra prontamente intervenuta ha spento le fiamme limitando i danni al locale interessato.

APPROFONDIMENTI IL CASO Cade sul balcone di casa,anziana salvata dai vigili del fuoco LA SANITÀ Covid ad Avellino, all'ospedale Landolfiil pronto soccorso... LA SCUOLA Scuola ad Avellino, Giacobbe:«Pronti a riaprire le terze...

La famiglia residente non ha subito conseguenze, ma è stata costretta a lasciare la propria casa. Verifiche in corso sulla struttura. Si sono vissuti momenti di forte apprensione tra gli abitanti della zona fino a quando non sono state spente le fiamme.

Ultimo aggiornamento: 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA