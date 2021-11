Brucia sterpaglie e provoca incendi, preso pensionato piromane

Brucia sterpaglie e provoca una serie di roghi. C’è un denunciato anche per alcuni incendi che lo scorso mese di settembre si sono verificati nel territorio del comune di Montefusco. Le indagini svolte dai carabinieri della locale Stazione hanno portato all’identificazione del presunto autore, incastrato dalle immagini del sistema di videosorveglianza comunale. Si tratta di un pensionato del posto che, dopo aver raggiunto la zona industriale di Montefusco, ha appiccato il fuoco a delle sterpaglie di alcuni terreni incolti, per poi darsi alla fuga. Restano ancora da chiarire i motivi alla base del gesto. Alla luce delle evidenze emerse, per l’anziano è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento.

