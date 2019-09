Mercoledì 11 Settembre 2019, 22:06

Poste Italiane battuta in Tribunale ad Avellino. Dovrà pagare a un risparmiatore una cifra pari a 110mila euro. Si tratta di interessi maturati per buoni fruttiferi a trent'anni dalla sottoscrizione. Poste Italiane voleva riconoscere al ricorrente solo la metà della somma. Gli avvocati Stefano Vozzella e Fabio Scarmozzino, rifacendosi a una pronuncia della Corte di Cassazione, sono riusciti a far riconoscere al risparmiatore gli interessi indicati sul retro dei buoni emessi nel 1987 e non quelli intervenuti con la modifica dei rendimenti, avvenuta nel 1986. La decisione del Tribunale di Avellino potrebbe aprire la strada ad altri risarcimenti.