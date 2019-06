Giovedì 27 Giugno 2019, 16:41

La comunità di Ariano Irpino è scossa per la tragica morte di una donna di 31 anni, incinta di quattro mesi. La 31enne è caduta nel bagno di casa, forse per un malore, battendo la testa. La donna è stata soccorsa dal compagno e da altri familiari che in auto l’hanno prontamente trasportata all’ospedale “Frangipane”. Ma quando sono arrivati era ormai troppo tardi. Nello stesso nosocomio si trovava la mamma della ragazza deceduta, che stava facendo da badante a un’anziana. Per la madre è stato uno choc terribile. Il locale commissariato di polizia ha avviato le indagini per chiarire ogni aspetto della vicenda.