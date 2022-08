Cantiere fuorilegge in Irpinia: sanzioni, denuncia e lavori bloccati

Lavori bloccati, denuncia e sanzioni per migliaia di euro. Questo l'esito dell'accesso ispettivo in un cantiere edile di Savignano Irpino, effettuato dai carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Avellino.

Il controllo ha portato alla denuncia del titolare di un’impresa edile: all’esito delle verifiche, sono state rilevate alcune violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, è stato appurato che il ponteggio non era a norma e non era stato redatto il previsto piano operativo di sicurezza.

APPROFONDIMENTI IL CASO Alta Irpinia, preso il ladro seriale delle batterie esauste IL MALTEMPO Maltempo ad Avellino, vigneti distrutti e danni superiori a... LA SANITÀ «Ospedali e liste d'attesa, l'Asl Avellino cambi...

Oltre alla sospensione temporanea dei lavori e al deferimento dell’imprenditore in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, sono state impartite prescrizioni con ammende per oltre 25mila euro ed elevata una sanzione amministrativa per l’importo di 2.500 euro.