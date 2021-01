Si fanno sempre più ingegnosi gli stratagemmi per recapitare cellulari e droga ai detenuti: nel carcere di Avellino gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno trovato 5 telefoni (4 microcellulari e uno smartphone) nel sottofondo del contenitore delle melanzane sott'olio. Non solo: nella testa di un polpo, inviato a un carcerato per le festività, stato scoperto un involucro contenente 100 grammi di droga.

«Ancora un tentativo di introduzione di cellulari e droga nel carcere di Avellino, sventato grazie a una brillante operazione», commentano Ciro Auricchio e Giuseppe Moretti, segretario e presidente del sindacato Uspp. «I due pacchi - spiegano i sindacalisti - sono stati portati in carcere da persone che erano lì per i colloqui.

Durante i controlli gli agenti del 'casellario detenutì hanno scoperto cellulari e droga. Nonostante l'istituzione di una fattispecie di reato per l'introduzione di telefonini continuano a susseguirsi i ritrovamenti. Il nostro plauso va agli agenti in servizio ad Avellino», concludono Auricchio e Moretti.

