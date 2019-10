Martedì 22 Ottobre 2019, 16:03

Proprietaria di una moto per anni, ma a sua insaputa. Vittima della truffa una donna di Frigento che ha denunciato tutto ai carabinieri, dopo che si è vista recapitare cartelle esattoriali per i mancati pagamenti della tassa di possesso di un motociclo, di cui non sapeva esserne intestataria. I militari hanno poi scoperto il raggiro e denunciato due persone. Le indagini hanno svelato la procedura truffaldina alla base degli addebiti. Nei guai il titolare di un’agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche ed il titolare di una concessionaria per la rivendita di veicoli dell’area vesuviana. I due, in concorso tra loro, con documenti e firme false avevano intestato un motociclo alla donna, a sua insaputa.