È più d’una suggestione, tanto che ormai nella cittadina la voce circola con insistenza ed è oggetto di confronto. Per la prossima tornata elettorale a Mercogliano, si parla di un ritorno in campo da protagonista per l’ex sindaco Massimiliano Carullo.

Dall’estate si sta discutendo di questa ipotesi, in vista dell’appuntamento del 2024 quando anche la comunità ai piedi di Montevergine sarà chiamata a rinnovare le cariche consiliari.

APPROFONDIMENTI Pietradefusi: incidente sul lavoro, cade dalla scala e muore a 56 anni Ancora un suicidio in Irpinia, 28enne trovato impiccato in casa Lavoratori in nero scoperti in Irpinia

sanzioni per 40mila euro

Carullo è stato invitato da più parti a schierarsi alla guida di una compagine per la corsa alla fascia tricolore. Inviti che si sono fatti insistenti negli ultimi giorni, anche da parte di vari esponenti politici, per costruire intorno alla sua figura una squadra che possa competere con l’attuale primo cittadino, Vittorio D’Alessio, presidente dell’Ato Rifiuti e consigliere provinciale. D’Alessio è già in rampa di lancio per cercare di ottenere il secondo mandato.

L’idea di Massimiliano Carullo candidato alla carica di sindaco sta stimolando anche altri esponenti della politica locale a scendere nuovamente in campo e tentare di disarcionare l’attuale schieramento di maggioranza. Per ora Massimiliano Carullo non parla dell’argomento, anche in considerazione del fatto che c’è tempo a disposizione per decidere. In questa fase, tra l’altro, è preso dall’impegno lavorativo: è il vice del dirigente scolastico del liceo De Luca di Avellino. Attività che lo assorbe non poco nel corso della giornata e che potrebbe costituire uno degli impedimenti maggiori nella valutazione per un ritorno sulla scena.

Se dovesse decidere di essere nuovamente della partita, bisognerà capire quali scelte faranno gli esponenti dell’opposizione in carica. Di sicuro, il nome di Carullo spariglia le carte e potrebbe determinare nuovi assetti politici locali, slegati dalle appartenenze di partito. Si potrebbe verificare l’ipotesi di un blocco che si schiera contro D’Alessio, la cui maggioranza non è mai stata particolarmente solida, nel tentativo di fermare la sua corsa verso il secondo mandato, ma non si esclude che l’eventuale candidatura dell’ex sindaco di Mercogliano possa portare a una corsa a tre alle prossime elezioni amministrative nel 2024.

Il diretto interessato ora preferisce glissare. È ovviamente onorato degli inviti che arrivano da più parti, ma non si sbilancia, preferendo dedicarsi alla sua professione di docente e vicepreside. Carullo è stato per due mandati consecutivi primo cittadino di Mercogliano. Nell’ultima tornata per il municipio ha deciso di farsi da parte, senza cimentarsi nella contesa neanche per uno scranno in consiglio comunale. Anche in quella occasione furono tre le liste che si presentarono agli elettori. Contro D’Alessio, si schierò Modestino Gesualdo che aveva condiviso il percorso amministrativo con Carullo.

Giuseppe Graziano, invece, capeggiava la compagine del Movimento Cinque Stelle. Insomma, le grandi manovre verso l’appuntamento elettorale della primavera del prossimo anno sono già cominciate. C’è grande attenzione su Mercogliano da parte dei partiti per l’importanza che riveste la cittadina nel panorama politico-istituzionale dell’Irpinia. I riflettori sono già accesi.