Casa in fiamme a Montemiletto, in Contrada Festola. Un giovane è rimasto ustionato. A causa del malfunzionamento di un elettrodomestico è scoppiato un incendio al piano terra di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale Stazione che hanno provveduto a spegnere le fiamme ed acquisire elementi utili per le indagini, nonché personale del 118 che ha soccorso un 28enne (figlio del proprietario dell’immobile ed unica persona presente in casa) il quale per le ustioni riportate è stato ricoverato all’ospedale di "Moscati" di Avellino. Indagini in corso.

