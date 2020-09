Elezioni senza pace. Le operazioni di voto alla sezione numero 4 di Cervinara ieri sono iniziate in ritardo, dopo che i rappresentanti della lista Uniti per Cervinara hanno preteso il riconteggio delle schede.

E infatti alla fine nella sezione è saltata fuori una scheda in più rispetto a quelle conteggiate. Sono stati rifatti i verbali e solo dopo le operazioni sono iniziate. Dopo quanto accaduto cinque anni fa, si sta procedendo con la massima attenzione anche per evitare poi spiacevoli strascichi giudiziari. Non bisogna dimenticare che alle passate elezioni amministrative il voto in due sezioni elettorali venne addirittura ripetuto per ordine del Consiglio di Stato. Si era votato il 31 Maggio 2015, e a seguito di ricorsi le operazioni di voto il 31 luglio del 2016 erano state ripetute nella sezione numero 7, quella ubicata nell'Istituto Commerciale, e nella la sezione 12 quella nella Scuola Media. Il risultato influì solo nell'avvicendamento di un consigliere comunale nella lista di minoranza.

Tornando all'attualità, se nella mattinata di ieri le operazioni nei vari seggi sono proseguite senza file eccessive, nella serata la situazione è peggiorata e si è creato qualche ritardo nelle operazioni di voto. Si stanno osservando scrupolosamente le norme anti covid. Ma alla distanza le tensioni si sono acuite, tanto che in serata gli esponenti della lista Uniti per Cervinara hanno scritto a Corte di Appello, Questura e Carabinieri per chiedere maggiori controlli ai seggi, in particolare in quelli dove sabato è stato necessario sostituire i presidenti.

Davanti ai seggi poi, come sempre, la ressa di candidati o di loro parenti, tesi a cogliere orientamenti delle persone che si recano ai seggi elettorali. È una prassi consolidata nonostante ci siano precise disposizioni di legge.

Al di là della difficile situazione che si sta attraversando anche a Cervinara per l'aumento dei casi Covid, gli elettori stanno rispondendo bene, anche se diverse persone anziane hanno preferito restare a casa. L'appuntamento elettorale i cittadini lo stanno vivendo con molta partecipazione, si sente l'importanza del momento e gli elettori sono stati posti d fronte ad un aut aut, scegliere la continuità amministrativa con Cervinara Sempre o decidere di mettere in archivio i dieci anni di sindacato Tangredi e aprire una pagina nuova. I due candidati sindaco sono per Cervinara Sempre l'avvocato Caterina Lengua e, come detto, per la lista Uniti per Cervinara il generale Domenico Cioffi. Nella lista di Lengua figura come candidato consigliere il sindaco uscente Filuccio Tangredi, mentre nell'altra compagine ci sono diversi candidati consiglieri che nel 2010 avevano contribuito alla vittoria dello stesso Tangredi.



Oggi si vota fino alle ore 15 e poi si procederà allo spoglio per il referendum e le regionali, mentre lo spoglio delle comunali inizierà domani alle 9. Alla chiusura dei seggi finalmente potranno trovare un poco di riposo anche i 24 candidati che davvero hanno dato vita ad una campagna elettorale senza risparmio. Domattina i risultati elettorali saranno trasmetti in diretta televisiva e sui social da Retesei e Usertv con una lunga maratona elettorale che inizierà alle ore 9.15. A Cervinara l'appuntamento elettorale è sempre particolarmente sentito anche perché la dialettica politica spesso lascia il campo, come accaduto anche in questa tornata elettorale, alla polemica personale. La caccia all'ultimo voto utile continua e come sempre c'è già chi assegna la vittoria a questo o quello schieramento, ma alla fine solo le urne potranno dare la certezza di chi indosserà per i prossimi cinque anni la fascia tricolore di primo cittadino.

