L'irpinia Chiara Severino eletta nella segreteria nazionale Cisl Fp

L’irpina Chiara Severino è stata eletta nella segreteria nazionale della CISL Funzione Pubblica dal Consiglio generale nazionale. La dirigente sindacale della Cisl Fp è impegnata nel sindacato da più di un decennio: «Questa è la prova che si può conciliare la competenza, il merito e l’essere giovani», spiegano i referenti del direttivo.

Chiara Severino avellinese è nata nel 1983, avvocato, arriva in Cisl Fp nel 2010 come dottoranda di ricerca all’Università degli studi di Bergamo in collaborazione con Adapt.

La borsa di studio, finanziata dalla CISL FP come progetto sperimentale, le consente di fare un percorso di ricerca e studio “sul campo”.

Collabora con la segreteria nazionale dal 2010 al 2013 per svolgere attività di ricerca, supporto tecnico alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa. Nel 2013 viene eletta componente del collegio dei Probiviri della Cisl Fp nazionale e ricopre il ruolo fino al 2020. Contemporaneamente inizia a seguire i tavoli di contrattazione, anche con delega politica, di tutti gli enti privatizzati, collabora con la segreteria nazionale come tecnico esperto di Rsu e ricopre il ruolo di responsabile degli organi collegiali. Severino è stata eletta in segreteria nazionale il 19/09/23 durante il Consiglio Generale di Federazione.