Chiusura scuola per contagi Covid-19, l'Asl: «Nessun focolaio»

A seguito della chiusura di un istituto scolastico di Pietradefusi disposta dall’amministrazione comunale per consentire la sanificazione della scuola e il contenimento di quello che viene definito nell’ordinanza comunale un “focolaio” da Covid 19, l’Azienda sanitaria locale tramite il Dipartimento di Prevenzione ha avviato indagine epidemiologica per verificare quanto accaduto.

«Da quanto riscontrato - fanno sapere da via Degli Imbimbo - l’infezione ha interessato solo 9 persone risultate positive al Covid-19, dato non considerato allarmante in linea con i dati nazionali. Pertanto l’Azienda Sanitaria Locale intende tranquillizzare la popolazione in quanto ad oggi non si evidenzia nessun particolare rischio sanitario per i cittadini dell’area interessata».