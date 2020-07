Un ragazzo di 27 anni è stato trovato privo di vita all'interno del suo appartamento in via Serafino Pionati ad Avellino. È stato un familiare a lanciare l'allarme. Sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino e della Polizia Municipale. I sanitari di un'ambulanza del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La Procura della Repubblica del capoluogo irpino ha aperto un'inchiesta. Disposta l'autopsia sul corpo del ragazzo. Sotto choc familiari e vicini. Diversi i messaggi degli amici sui social network non appena appresa la notizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA