Martedì 1 Ottobre 2019, 11:43

Esce dal supermercato per tornare in auto e trova il marito senza vita. La tragedia nel parcheggio di un esercizio commerciale di Grottaminarda. La vittima è un 51enne di Ariano Irpino che si è sentito male mentre era in attesa della consorte. Con molta probabilità è stato ucciso da un infarto. Sotto choc la donna e le altre persone che si trovavano nel supermercato. Inutili si sono rivelati tutti i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. La salma del 51enne, che lascia due figli, è stata trasferita all’ospedale Rummo di Benevento.