Coca e soldi in auto, arrestato giovane incensurato

Lunedì 17 Settembre 2018, 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In auto con la droga e 1.100 euro in contanti, in manette un giovane incensurato 27enne di Flumeri. Fermato a un posto di blocco dei carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, il ragazzo ha mostrato nervosismo, spingendo i militari a perquisire il veicolo. All'interno dell'abitacolo sono stati scoperti 17 grammi di cocaina e la somma di 1.100 euro, contenuta in una busta posta sotto il tappetino del lato passeggero, probabile provento dell’illecita attività di spaccio. A seguito della successiva perquisizione domiciliare, è stato sequestrato anche un bilancino di precisione e materiale vario verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.