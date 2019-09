Sabato 14 Settembre 2019, 14:56

Stalker in manette in Irpinia. Si tratta di un uomo di Montefusco che è stato catturato dai carabinieri ad Avellino, in esecuzione della misura degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale del capoluogo irpino. Lo stalker si è reso responsabile di gravi episodi di violenza verso la donna con la quale in passato aveva avuto una relazione sentimentale. L’esito del quadro investigativo sviluppato dai carabinieri ha portato all’emissione del provvedimento.Rintracciato nel capoluogo irpino, dopo le formalità di rito l’arrestato è stato associato alla sua abitazione. Il provvedimento si inquadra nell’ampia e delicata cornice repressiva delimitata dal cosiddetto “codice rosso”, recentemente approvato dal Parlamento.