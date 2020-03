Primo caso di contagio da Coronavirus anche in provincia di Avellino. L'Irpinia finora era rimasta immune al virus. È infatti risultato positivo al Covid-19 il primo tampone effettuato sulla donna trasferita questa notte dal presidio ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino all'azienda ospedaliera “Moscati”di Avellino. Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino ha già attivato la sorveglianza fiduciaria, come da circolare ministeriale, sui contatti del probabile caso. Per alcune ore è rimasto chiuso il pronto soccorso del presidio di Ariano Irpino dove la donna era transitata. Ultimo aggiornamento: 22:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA