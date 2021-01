Torna la paura ad Ariano Irpino. Impennata di contagi nella città del Tricolle, dove sono 11 i casi scovati sui 62 complessivi ufficializzati in provincia dall'Asl.

I casi arianesi riguardano tre nuclei familiari. Ci sono anche due bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, ma in classi diverse. Oggi si deciderà per eventuali provvedimenti. L'invito che arriva da più parti è di evitare allarmismi. Il sindaco Enrico Franza ha convocato per la giornata odierna il Centro operativo comunale.

Il bollettino dell'Asl di Avellino ieri ha restituito 62 casi in totale in Irpinia, su 913 tamponi analizzati. Cresce ancora il tasso di positività che arriva al 6,8%. Nel giro di pochi giorni, il rapporto tra test processati e contagi riscontrati è praticamente raddoppiato. Basti pensare che appena una settimana fa si fermava al 3,4%. Si sta verificando la ripresa della diffusione del virus che i sindaci temevano all'indomani delle festività natalizie. C'è ancora apprensione a San Martino Valle Caudina per un cluster che interessa soprattutto giovani e ha imposto contromisure da parte del Comune. Il sindaco Pasquale Pisano fa il punto: «La nostra comunità sta vivendo un momento difficile. Nei giorni scorsi si è generato un focolaio tra gli adolescenti che, inconsapevolmente, hanno portato il virus all'interno delle famiglie, coinvolgendo i propri cari. Ad oggi abbiamo 22 contagiati, di cui 14 ragazzi. Con l'Asl abbiamo organizzato uno screening, domenica 24, al drive-in di Cervinara per circa 100 nostri concittadini». «Dovendo attendere l'esito dello screening, ci vediamo costretti a tenere chiusa la scuola dell'Infanzia e Primaria, fino a martedì 26 gennaio. Invitiamo tutti - è l'appello di Pisano - alla massima collaborazione e ad assumere comportamenti responsabili». È risultato poi positivo al tampone rapido anche il parroco di Baiano don Fiorelmo Cennamo.

Nel dettaglio i nuovi casi riguardano 11 persone residenti ad Ariano Irpino, 1 ad Atripalda, 2 ad Avellino, 1 a Bagnoli Irpino, 3 a Calabritto, 3 a Caposele, 1 a Castel Baronia, 1 a Cervinara, 4 a Chiusano di San Domenico, 1 a Domicella, 3 a Flumeri, 3 a Forino, 1 a Frigento, 1 a Grottaminarda, 3 a Marzano di Nola, 1 a Mercogliano, 2 a Monteforte Irpino, 2 a Montemarano, 1 a Montemiletto, 3 a Montoro, 1 a Nusco, 1 a Pago Vallo Lauro, 2 a Pietrastornina, 2 a Rotondi, 4 a San Martino Valle Caudina, 1 a San Sossio Baronia, 1 a Sant'Angelo dei Lombardi, 1 a Vallata, 1 a Venticano.

Il bilancio della seconda ondata della pandemia, con guariti e decessi, riporta 9.331 casi in Irpinia: Avellino (1.232 contagi totali), Montoro (548), Avella (371), Mercogliano (293), Ariano Irpino (282), Monteforte Irpino (265), Mirabella Eclano (227), Cervinara (227), Atripalda (202), Solofra (195), Baiano (176), Lauro (166), Grottaminarda (161), Mugnano del Cardinale (154), Sperone (129), Montella (120), Montemiletto (112), San Martino Valle Caudina (112), Altavilla Irpina (103), Pratola Serra (97), Quindici (96), Serino (94), Gesualdo (94), Lioni (93), Nusco (91), Forino (90), Frigento (85), Rotondi (85), Volturara Irpina (83), Sirignano (83), Marzano di Nola (74), Roccabascerana (70), Aiello del Sabato (69), Chiusano San Domenico (69), Flumeri (68), San Michele di Serino (66), Domicella (66), Ospedaletto d'Alpinolo (64), Fontanarosa (62), Sant'Angelo dei Lombardi (62), Pago Vallo Lauro (62), Moschiano (60), Vallata (60), San Potito Ultra (59), Bonito (57), Sturno (56), Capriglia Irpina (55), Montemarano (55), Venticano (55), Manocalzati (51), Montefalcione (49), Cesinali (43), Contrada (43), Prata Principato Ultra (42), Grottolella (41), Santa Paolina (37), Bagnoli Irpino (37), Candida (36), San Sossio Baronia (36), Taurano (35), Savignano Irpino (34), Santa Lucia di Serino (34), Santo Stefano del Sole (33), Montecalvo Irpino (32), Summonte (30), Caposele (30), Montefredane (29), Bisaccia (29), Carife (29), Pietrastornina (29), Calitri (28), Taurasi (28), Quadrelle (28), Casalbore (28), Melito Irpino (27), Montefusco (26), San Nicola Baronia (26), Scampitella (26), Villamaina (24), Salza Irpina (23), Pietradefusi (22), Guardia Lombardi (21), Cassano Irpino (21), Calabritto (20), Aquilonia (19), Torella dei Lombardi (18), Tufo (17), Sorbo Serpico (17), Zungoli (16), Torre le Nocelle (16), Villanova del Battista (15), Castelfranci (14), Vallesaccarda (14), Castel Baronia (14), Lapio (13), Trevico (11), Lacedonia (11), Parolise (11), Paternopoli (10), Senerchia (10), Conza della Campania (9), Sant'Andrea di Conza (9), Castelvetere sul Calore (8), Rocca San Felice (7), Morra de Sanctis (6), Greci (6), Teora (6), San Mango sul Calore (5), Torrioni (4), Andretta (4), Luogosano (4), Sant'Angelo all'Esca (4), Montaguto (3), Chianche (3), Sant'Angelo a Scala (3), Senerchia (2), Monteverde (2), Cairano (1).



