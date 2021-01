Ancora due vittime del Coronavirus da contabilizzare in provincia di Avellino. All'ospedale Frangipane di Ariano Irpino sono deceduti due pazienti positivi al Covid-19. Si tratta di una 76enne di Frigento e di un 78enne di Bonito Entrambi erano ricoverati nell’Unità di Terapia Intensiva. L'Asl di Avellino, intanto, ha comunicato altri 30 casi di contagio da Covid-19. Nessuno nella città capoluogo, almeno in base all'ultimo bollettino. Il tasso di positività in Irpinia si ferma al 2,7%. Analizzati 1.105 tamponi dai laboratori.

