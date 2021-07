Il virus fa ancora breccia in Bassa Irpinia, nel capoluogo 21 casi da inizio mese

Spia rossa per i contagi nel Mandamento, ma anche per il capoluogo e nell'hinterland. Mentre scende il tasso di positività che è a quota 1,32%. Sono sei i nuovi casi di Covid che comunica l'Asl di Avellino nel bollettino quotidiano. Si tratta di due persone residenti a Cesinali, uno ad Avellino, un altro a Monteforte Irpino. Ancora: un infetto ciascuno per Avella e Sperone. Nel Mandamento e nel capoluogo il numero più alto di contagiati a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati