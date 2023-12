De Varti al Circolo della stampa presenta il suo ultimo libro

Mahmood vinse il Festival di Sanremo nel 2019 con Soldi. Chissà se nelle aspirazioni di Leopoldina De Varti c’è qualche premio letterario dello stesso prestigio. Sicuramente c’è tanto della sua professionalità di studiosa dei rapporti umani e di psicoterapeuta nel suo saggio Il denaro: Dinamiche interiori e compito spirituale (Amazon, 220 pag., 22,88 euro) che sarà presentato questo pomeriggio alle 17 presso il Circolo della Stampa di Avellino. De Varti, laureata in psicologia, psicoterapeuta ad orientamento junghiano, si è specializzata in dancemovementtherapy e medicina psicosomatica, presso l’Istituto Riza Psicosomatica di Milano. Nella sua attività, si occupa delle problematiche relazionali in famiglia e nella coppia, nella scuola e nell’educazione.

«Ho cominciato ad occuparmi del denaro e delle questioni economiche perché mi occupo di relazioni familiari e lavorative.

I motivi economici sono alla base di molti conflitti in famiglia nella coppia e nei rapporti di lavoro» spiega l’autrice. «Che rapporto abbiamo con il denaro? Come influenza le nostre relazioni affettive e sociali? Come agisce nel nostro presente attraverso le diverse generazioni degli avi? Come affrontare e risolvere problemi economici? Approfondire le dinamiche inconsce che stanno dietro all’uso del denaro ha contribuito a trovare la strada per superare comportamenti dannosi per sé e per gli altri. Una relazione felice in famiglia e un lavoro appagante hanno bisogno di saper usare il denaro con rispetto». Il denaro è il motivo di contrasti conflitti e violenze in molti contesti e l’uso distorto del denaro ammala. Questo libro vuole dare la possibilità di vedere le problematiche relazionali che hanno come tema il denaro in una prospettiva completamente diversa. Al di là di ogni giudizio e pregiudizio sul denaro offre la possibilità di conoscere come è possibile rimettere ordine nel caos delle relazioni e nei conflitti in famiglia e nel lavoro. Porta a conoscere quella che è stata l’evoluzione storica, dalle conchiglie cipree alla carta elettronica, del valore del denaro non tanto come unità di misura attraverso le monete, ma come valore energetico e spirituale.



L’autrice è esperta in costellazioni aziendali un metodo che offre una consulenza ad ampio raggio sulle questioni lavorative ed economiche. Il libro è il risultato di 10 anni in cui la sua ricerca sulle relazioni e il denaro nella vita si è unita al suo lavoro professionale con i suoi clienti, genitori e figli, imprenditori e professionisti, lavoratori indipendenti e dipendenti. È interessante scoprire nel libro come una materia generalmente appartenente alle statistiche e agli studi economici possa essere trattata a partire da un lavoro interiore. Questo è possibile grazie alle scoperte fatte nell’ambito della scienza delle relazioni fondata da Bert Hellinger del quale l’autrice è stata la diretta allieva. Il saggio si rivolge a tutti coloro che vogliono aprirsi ad una visione completamente nuova nel rapporto con il denaro.



È un libro adatto a tutti i lavoratori, a tutti coloro che sono in cerca di un lavoro o che hanno problemi di precarietà, o che subiscono trattamenti economici non adeguati e non dignitosi e a coloro che vogliono dare un cambiamento positivo e una crescita alla propria condizione. È rivolto ai giovani e agli adolescenti affinché possano trarne stimoli di riflessione e conoscenza. È un libro interessante per tutti i professionisti impegnati nell’educazione, nell’aiuto alla persona in campo psicosociale e psicoterapeutico dove il denaro viene usato per le varie forme di dipendenza.