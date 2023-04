Disabilità, Esposito (Mid): «Provincia assente»

«La proposta di mobilità sostenibile presentata due anni fa nella programmazione dei fondi Pnrr, La mobilità sostenibile a supporto di categorie fragili come disabili, donne incinte, anziani, famiglie numerose, è finita nel dimenticatoio». La denuncia è di Giovanni Esposito, coordinatore regionale del Movimento italiano disabili (Mid).

«Un progetto che non si evidenzia e non sfocia concretamente nelle dichiarazioni di rilancio registrate in più occasioni dai vertici provinciali e che potrebbe essere volano per migliorare la qualità della vita dei cittadini a cui veniva rivolto».

«Auspico che da parte della Provincia di Avellino e di chi la rappresenta ci sia volontà di concludere e portare a conclusione questo importante studio di fattibilità, con la successiva fase di elaborazione, che ormai giace da tempo nei cassetti degli atti a vista dell’ente istituzione: è importante un maggiore impegno della politica verso i temi della disabilità».