Dogana, non c'è traccia del ricorso contro l'Anac e il recupero si allontana

Nessuna decisione in merito ad un possibile contenzioso. Ormai è difficile che mi diano l'input, è passato tanto di quel tempo». Il celebre amministrativista romano, Mario Sanino, sa bene che il tempo a disposizione dell'amministrazione comunale di Avellino, per impugnare la delibera Anac che stoppa l'affidamento diretto della progettazione del restyling a Massimiliano Fuksas, è agli sgoccioli. E fa capire che non se ne farà niente. Il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati