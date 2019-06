Venerdì 21 Giugno 2019, 19:19

Ancora una tragedia nei campi in provincia di Avellino. Nel pomeriggio a Pietrastornina, un 61enne del posto, mentre effettuava lavori all'interno del proprio fondo agricolo, statti investito dalla fresa agricola. Il mezzo lo ha ucciso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, oltre al personale del 118 che hanno constatato il decesso del 61enne. Ad allertare i soccorsi alcune persone che si trovavano in zona. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino per chiarire la dinamica.