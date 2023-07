Temperature record, ad Afragola scatta l'allarme: «Fermare il lavoro nei campi»

Fermare il lavoro nei campi nelle ore più calde. Le temperature record hanno fatto scattare l’allarme nella provincia a nord di Napoli, dove a distanza di circa un’ora venerdì sono morti due uomini di 51 e 48 anni, precisamente ad Arzano e Casoria.

Ad Afragola il consigliere di minoranza Antonio Iazzetta ha chiesto al sindaco: «di emettere un’ordinanza per vietare il lavoro nei campi nelle ore più calde della giornata, valutando la possibilità di estendere il divieto anche ad altre attività dove è difficile, se non impossibile, cercare riparo e refrigerio almeno per qualche ora».

Una consistente superficie della città è adibita alla coltivazione: «sono centinaia le donne e gli uomini impegnati nelle attività nei campi che, spesso, si protraggono anche nelle ore centrali della giornata, le più calde.

Appare evidente che, in questi giorni, in cui la calura estiva è particolarmente forte, lavorare nei campi nelle ore più calde rappresenta un rischio che non possiamo tollerare».